Réforme des retraites : les perturbations ce jeudi en Vaucluse pour la cinquième journée de grève

Pour cette cinquième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale vauclusienne appelle à une manifestation dès 10 heures 30 au départ de la préfecture d'Avignon. Le cortège remontera par la rue Thiers et finir son parcours sur la place du Palais des Papes.

ⓘ Publicité

Des perturbations à prévoir

L'appel à la grève est national, mais localement des perturbations sont à prévoir. Par exemple, le réseau de transport Orizo du Grand Avignon sera impacté par le mouvement. certaines lignes ne circuleront pas : comme les lignes 6, 7, 9 (sur le tronçon entre l'arrêt Agricola et celui de Morières), 14, 18, 30. Les lignes Cityzen Les italiens et la navette parking Piot ne seront pas non plus en service. La boutique ORIZO sera fermée au public mais un accueil téléphonique sera assuré.

Pour le Grand Avignon, la collecte des déchets sera bien assurée. Du côté de l'agglomération Ventoux Comtat Venaissin : "toutes les crèches seront ouvertes et fonctionneront normalement, à l'exception de celle des Petits Berlingots à Carpentras où la section des grands sera fermée". Les autres services sont normalement assumés par la communauté de communes.

Dans les autres communautés de communes du Vaucluse, les perturbations seront moindres que lors des dernières mobilisations. Seuls services à surveiller : les crèches, mais en période de vacances scolaires les agents, moins débordés devraient assurer les gardes d'enfants en bas âge.

Dans le Gard, les transports scolaires seront assurés.

Le trafic ferroviaire impacté en région

La SNCF a annoncé que quatre TGV sur cinq seraient en mesure de rouler. En revanche, le trafic régional des TER restera fortement perturbé avec un train sur deux.