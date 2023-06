Réforme des retraites : les perturbations ce mardi 6 juin à Toulouse

Plus d'un mois après la 13e mobilisation contre la réforme des retraites, le 1er mai dernier, l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Un défilé part à 10h de Saint-Cyprien, à Toulouse, direction Jean-Jaurès, et le Préfet a autorisé l'utilisation de drones. A Muret et Saint-Gaudens le rendez-vous est à 15h

Des lignes de bus et de TER perturbées

Conséquence de cette 14e journée de mobilisation : les TER sont perturbés. Beaucoup de liaisons entre les lignes Pau-Toulouse ; Auch-Toulouse et Narbonne-Toulouse, se font en bus.

A Toulouse, du fait de la manifestation, la navette aéroport et une dizaine de lignes de bus sont déviées, La Navette centre-ville elle est suspendue. Les contrôleurs aériens sont aussi mobilisés et 24 vols sont annulés au départ

de l'aéroport de Blagnac. Un tiers des vols est annulé à Paris-Orly.

La grève continue chez Tisseo

Par ailleurs, les agents de Tisseo sont toujours mobilisés pour défendre leurs salaires, ce qui entraine des perturbations sur les lignes de bus. Enfin, En raison des travaux pour réaliser la ligne C du métro, la ligne T2 du tram ne circule plus depuis ce lundi 5 juin et pour trois ans.