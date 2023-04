Réforme des retraites : les perturbations de ce jeudi 20 avril en Charente et Charente-Maritime

Contre la réforme des retraites l'intersyndicale continue son combat, et ce même si elle a été promulguée par Emmanuel Macron. Pour se préparer à la grève générale du lundi 1er mai, les syndicats cheminots appellent à la grève ce jeudi 20 avril. Une journée qui en Charente et Charente-Maritime sera marquée par des manifestations et quelques perturbations.

ⓘ Publicité

Les manifestations

Une manifestation est organisée en Charente à Angoulême, elle a lieu à midi devant le bâtiment de la Sécurité sociale.

En Charente-Maritime, deux rassemblements, le premier à Saintes à 10h30 devant le Palais de justice avec une assemblée générale à 9 heures devant la gare. Le deuxième se passe à La Rochelle avec une assemblée générale à 10h45.

Les perturbations

Pour l'instant les plus grosses perturbations sont sur la circulation. Du côté des trains, la SNCF a annoncé une circulation presque normale avec 4 TER sur 5 et 2 Intercités sur 5, mais aucune liaison de nuit.

Les manifestations du 1er mai