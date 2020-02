Réforme des retraites : les salariés de la CARSAT sont eux aussi inquiets

Orléans, France

Devant le siège régional de la Carsat, boulevard Jean Jaurès, à Orléans, une immense banderole a été déployée ce jeudi par les salariés " Carsat, la mort sur ordonnance". Ils sont entre 200 à 300 à avoir quitté leurs bureaux pour manifester devant les fenêtres de l'organisme. " On est tous inquiets et d'ailleurs je n'ai jamais vu autant de grévistes ici" confie Maria Pérez, la déléguée Force Ouvrière et secrétaire du CSE.

En ligne de mire : les articles 49 et 50 du projet de réforme des retraites

Au cœur de leur préoccupation, l'avenir des Carsat qui ont pour mission de préparer et de verser les retraites. Elles assurent aussi la prévention des risques professionnels ( accidents du travail et maladie professionnelles). Dans le projet de réforme des retraites, qui vient d'arriver à l'Assemblée Nationale, les articles 49 et 50 prévoient la mise en place dès 2022 d'une Caisse Nationale de retraite universelle. " Il n'y a rien sur l'avenir de nos caisses en région. Si c'est juste pour qu'on clique sur un document venu d'en haut, on ne servira plus à rien et donc on va disparaître" explique Franck Mercieux, délégué CGT à la Carsat Centre.

L'éventuelle disparition des Carsat posera du coup une autre question : " qui pour s'occuper demain de la santé des salariés ?" On joue un rôle essentiel en matière de prévention" insiste Franck Mercieux. Les syndicats de la Carsat vont même plus loin. Pour eux, si la branche vieillesse de la sécurité sociale disparaît comme c'est prévu dans la réforme, on peut s'attendre à terme à un démantèlement complet de la Sécurité Sociale " On est une des quatre branches de la Sécu. Avec une en moins, ce sera un canard boiteux" renchérit Franck Mercieux. Pour l'instant, l'avenir des Carsat est encore en discussion. Des députés, y compris LREM, ont déposé des amendements pour redéfinir le rôle et le statut des Carsat.