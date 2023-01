Réforme des retraites : les seniors bretons "désavantagés" par le recul de l'âge de départ à la retraite

Grosse journée de grève ce jeudi partout en France contre le projet de réforme qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Parmi les actifs en colère, on retrouve en première ligne les seniors. Beaucoup n'arrivent déjà pas à trouver un emploi de longue durée.

Un tiers des 50-64 ans n'ont pas d'activité dans la région, ça comprend les demandeurs d'emploi, mais aussi les personnes aux foyers et ceux déjà à la retraite. Un chiffre qui n'a fait qu'augmenter ces 20 dernières années, pratiquement 3 fois plus qu'en 2003 selon l'INSEE. "Les choses de durcissent pour moi et je me demande ce que l'on va faire des seniors", souligne Géraldine, 55 ans à la sortie de Pole Emploi à Rennes-Nord.

Cette quinquagénaire est sans emploi depuis mai dernier. Alors travailler jusqu'à 64 ans, c'est pour elle, deux années de plus au chômage car les refus se multiplient pour Géraldine, malgré sa bonne volonté. "Il va falloir pousser les entreprises à embaucher les seniors. En attendant, je me forme afin d'avoir de nouvelles pistes d'embauche", précise-t-elle.

"Pas le choix que de manifester pour se faire entendre"

"J'ai bien conscience du sujet et de l'importance de rééquilibrer les comptes, mais là je vais descendre dans la rue car pour moi ce n'est pas possible de repousser l'âge de départ et les seniors vont-être désavantagés", répond fermement Géraldine. Elle ne sera pas la seule dans ce cas-là, car en Bretagne, 30% des chômeurs ont plus de 50 ans, c'est plus qu'il y a un an.

Autre indicateur montrant les difficultés d'embauche pour les seniors : le temps passé sans emploi est plus important que pour les 25-49 ans, car même si les chiffres du chômage sont en baisse, celui du chômage de longue durée reste stable en Bretagne.

Enfin, les 50-64 ont aussi été pénalisé depuis le début de la crise Covid. Alors que beaucoup de jeunes actifs ont retrouvé du travail dès la fin du premier confinement, les seniors eux, toujours selon l'INSEE Bretagne, ont eu beaucoup plus de mal à se réinsérer avec la crise sanitaire.