Réforme des retraites : les services publics fortement impactés par la grève en Côte-d'Or

Dijon, France

Ce 5 décembre sera une journée noire dans les transports, massivement perturbés par la grève contre la réforme des retraites. Mais vous constaterez que la grève va affecter de multiples secteurs d'activité, avec des services publics fonctionnant au ralenti.

Les avocats en grève

Si vous avez des enfants, ils risquent de ne pas pouvoir manger à la cantine ce jeudi, et leur école pourrait bien rester fermée. Ce sera le cas, selon la FSU, pour 150 des 384 écoles primaires de Côte-d'Or. Au niveau national, près de 70% des enseignants vont cesser le travail. Cette grève impactera aussi la justice. Il n'y aura pas d'audience au tribunal de Dijon, et les avocats, en lutte pour défendre leur régime autonome de retraite, seront en grève et se rassembleront à 9h et demie à la Cité judiciaire à Dijon.

La grève n'épargnera pas la police, à l'appel des syndicats Alliance et UNSA. Dès minuit le 4 décembre, et jusqu'à minuit jeudi, les brigades de nuit ne patrouillent pas, et ne répondent qu'aux appels à police secours. Les enquêteurs sont appelés à ne pas procéder à des auditions dans le cadre d'enquêtes préliminaires, sans urgence.

Accueil fermé sur les sites de l'Urssaf

Grève aussi dans les hôpitaux. Des interventions chirurgicales non urgentes pourront être différées, mais les personnels sont réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. Vous pourrez aussi trouver portes closes dans certains services publics. En Bourgogne, les quatre sites de l'Urssaf, à Dijon, Nevers, Mâcon et Auxerre seront fermés. Perturbations également à la Poste, dans les services des impôts, à la caisse d'allocations familiales et à la Sécurité sociale.