Réforme des retraites : les syndicats annoncent deux nouvelles journées de mobilisation le 7 et le 11 février

Quelques heures à peine après la fin des manifestations ce mardi partout en France contre la réforme des retraites , l'intersyndicale annonce déjà deux nouvelles journées de mobilisation : le mardi 7 et le samedi 11 février. Ce mardi 31 janvier, 2,8 millions de personnes ont manifesté selon le syndicat CGT, 1,272 million selon la police. Des chiffres supérieurs à la mobilisation d'il y a douze jours. À Paris, le syndicat a revendiqué 500.000 manifestants, contre 87.000 du côté des autorités

Le secteur de l'énergie poursuit sa mobilisation

Un nouvel appel à la grève a été lancé pour les 6, 7 et 8 février, chez EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières en France, a déclaré mardi Fabrice Coudour, secrétaire national à la FNME-CGT (Fédération nationale des Mines et del'Energie-CGT). Un appel à la grève reconductible a été également déposé pour le 6 février dans les raffineries.

La CGT et Sud-Rail ont déjà appelé les cheminots à deux journées de débrayage les 7 et 8 février.