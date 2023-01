Réforme des retraites : les syndicats attendent une mobilisation massive dans le Vaucluse

Quelle ampleur la mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle prendre dans le Vaucluse ? Alors que la date de mobilisation nationale arrive à grands pas, les syndicats mobilisent leurs bases. FO, la CGT, la FSU, Solidaires, l'UNSA, la CFTC, la CGC et la CFDT s'attendent à une mobilisation massive ce jeudi 19 janvier à partir de 10h30 cours Jean Jaurès.

Un climat social tendu

"Ça pousse à bloc", lâche un membre de l'intersyndicale en conférence de presse. "C'est une poudrière. C'est le sujet dont tout le monde parle dans les entreprises." Pour mesurer la mobilisation de jeudi, les syndicats s'appuient sur le climat social qui leur remonte dans leurs différentes discussions mais aussi sur une donnée plus tangible : le nombre d'appels dans les différents locaux syndicaux pour demander l'heure et le lieu de départ de la manifestation de jeudi.

"Ils veulent se battre parce qu'ils trouvent que c'est injuste. Cette réforme c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans un contexte où le pouvoir d'achat baisse", explique Fred Laurent le secrétaire général de la CGT dans le Vaucluse.

Un doute persiste néanmoins sur la mobilisation des jeunes. "Soit ils ne connaissent pas le détail de la réforme soit ils ne sentent pas concernés parce qu'on leur a mis dans la tête qu'ils n'auraient pas de retraite. Il y a un véritable enjeu à sensibiliser la jeunesse sur ce sujet", observe Jean-Luc Bonnal, qui représente le syndicat Force ouvrière dans le département.

Plus largement, les syndicats attendent et espèrent une mobilisation massive jeudi pour lancer un mouvement reconductible. Il est d'ailleurs d'ores et déjà prévu qu'ils réunissent le lendemain de la manifestation pour décider des suites à donner au mouvement.