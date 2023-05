Réforme des retraites : les syndicats entretiennent la mobilisation dans le Territoire de Belfort

La bataille contre la réforme des retraites est-elle terminée ? La première ministre, Élisabeth Borne, rencontre mardi et mercredi les dirigeants des syndicats. Ils essaieront de reparler des retraites, mais le gouvernement veut passer à autre chose. Une action nationale est prévue le 6 juin, à deux jours d' un nouveau vote à l'Assemblée qui pourrait abroger la réforme le 8 juin. Mais d'ici là, que peuvent faire les syndicats ? Comment peuvent-ils entretenir la colère sans grand rassemblement pendant trois semaines ? Dans le Territoire de Belfort, la contestation s'organise.

Garder le sujet au premier plan

La réforme des retraites ? "On en parle moins" dans les médias, reconnaît Mélanie Meyer, responsable de la section CFDT du Territoire de Belfort. "C'est une volonté du gouvernement de faire passer la pilule, mais nous en tout cas, en local, on n'en parle pas moins." Selon elle, "l'impact est toujours là et on prépare la mobilisation du 6 juin, et des actions intermédiaires."

Exemple d'action intermédiaire : l'invitation lancée par l'intersyndicale au député Renaissance du Doubs, Nicolas Pacquot. Il était convié à venir travailler un mois sur une chaîne de montage chez Stellantis Sochaux, invitation qu'il a décliné pour, dit-il, des raisons d'agenda. "On espérait bien sûr une réponse positive", avance Mélanie Meyer, même si elle reconnaît le caractère "provoc" de cette invitation.

Olivier Laurent est président de l'union départementale de la CFE-CGC dans le Territoire de Belfort. Pour lui, le combat se joue dans les entreprises avec une ressource-clé : l'information. "On annonce [aux salariés] ce qui se passe au niveau de Paris, parce qu'on suit le mouvement. On leur apporte des informations sur l'évolution des dossiers, ce qu'on peut entendre, ce qui peut nous revenir." Il décrit "un mouvement perpétuel" entre les instances nationales et la base.