Réforme des retraites : les syndicats tentent de mobiliser sur le marché d'Amboise

Les syndicats ne veulent pas de la retraite à 64 ans et le font savoir dans la rue. Les huit principaux syndicats français appellent manifester contre le projet de réforme des retraites ce jeudi 19 janvier. En Touraine, la CGT s'organise et tracte sur les marchés pour inciter à la grève. Les militants se sont notamment rassemblés sur le marché d'Amboise ce dimanche 15 janvier.

Rassembler pour faire pression sur le gouvernement

Une petite dizaine de militants CGT distribuent des brochures oranges. Le mot d'ordre : appeler à la mobilisation contre la réforme des retraites. "Bonjour monsieur, c'est pour les retraites", lance une syndicaliste à un passant, en lui tendant un flyer.

En distribuant ses brochures oranges, la CGT espère inciter à la mobilisation jeudi 19 janvier © Radio France - Justine Claux

Tous espère rassembler le plus de monde possible dans les rues jeudi, seul moyen de faire pression sur le gouvernement. "J'aimerais bien retrouver les deux millions de la bonne année sur les Champs-Élysées dans les rues pour défendre les retraites , confie Philippe Salvat, de l'Union Locale CGT d'Amboise. On dit aux salariés qu'il faut participer ! Si on laisse la mesure passer aujourd'hui, demain, on nous demandera peut-être de travailler jusqu'à 67 ans" .

"C'est aberrant, il ne faut pas se laisser faire"

Pas besoin de convaincre Chantal, qui récupère un tract. La retraitée sait déjà qu'elle répondra présente à l'appel du 19 janvier. "C'est aberrant, il ne faut pas se laisser faire. Les métiers du bâtiment par exemple sont très difficiles, un maçon par exemple ne pourra monter sur les toits jusqu'à 64 ans, s'insurge-t-elle. Naturellement, les membres du gouvernement n'y pensent pas, ils ne peinent pas dans leurs bureaux".

Un avis partagé par Fabienne, elle aussi sera dans les rangs de la manifestation. Pas question pour cette Tourangelle d'accepter un système à l'américaine. "Je suis allée aux Etats-Unis, quand on voit des gens très âgés qui travaillent, ce n'est pas possible", insiste-t-elle. Près de 7 Français sur 10 sont opposés à la réforme des retraites, selon un sondage Ifop publié dimanche dans le JDD. À Tours, la manifestation est prévue à 10 heures Place de la Liberté, jeudi 19 janvier. En attendant, la CGT tractera une dernière fois sur le marché de Château-Renault, ce mardi 17 janvier.