Réforme des retraites : les transports s'améliorent un peu dans la région à partir de vendredi

Le trafic SNCF s'améliore un peu. Bien que reconduite, la grève des cheminots sera moins importante dans la région ce vendredi 10 mars. Il y aura 1 TGV sur 2, contre 1 sur 3 ce jeudi, entre Paris et l'arc Atlantique. Le trafic TER reste inchangé en revanche, avec 1 train sur 2. Côté intercités, pas de modification non plus, toujours 1 train sur 4 pour la liaison Nantes-Bordeaux, aucun train entre Nantes et Lyon pour cette journée du vendredi.

ⓘ Publicité

Dans les airs, ça s'améliore ce week-end

La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) avait demandé aux compagnies desservant l'aéroport de Nantes-Atlantique de réduire de 30% les vols au départ et à l'arrivée ce vendredi. La réduction passe à 20% pour samedi. Le trafic devrait revenir à la normale dimanche 12 mars, pour l'aéroport de Nantes. Ce sont en priorité les vols intérieurs qui sont supprimés, précise la DGAC, privilégiant les arrivées et départs internationaux.