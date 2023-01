Réforme des retraites : "M.Macron est certain de perdre", pour Jean-Luc Mélenchon

"Monsieur Macron est certain de perdre", assure ce mardi Jean-Luc Mélenchon présent dans le cortège à Marseille, lors de la deuxième journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites. L'ex-député des Bouches-du-Rhône estime que la France était "en train de vivre une journée historique".

Jean-Luc Mélenchon demande un référendum : "Faisons voter les Français"

"C'est une situation tout à fait exceptionnelle, il y aura un avant et un après", a ajouté la figure du parti des Insoumis (gauche, opposition), en se félicitant de cette "forme d'insurrection citoyenne" et en appelant à un referendum contre cette réforme dont "personne ne veut".

En parlant d'Emmanuel Macron, le leader des Insoumis déclare : "Et voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution, et bien chiche", dit M. Mélenchon, en évoquant la possibilité de nouvelles élections législatives brandie par le chef de l'Etat si une motion de censure devait être adoptée face à ce texte, en cas de recours à l'article 49.3.

"Nous avons une arme démocratique à notre disposition", le référendum, assure Jean-Luc Mélenchon. "Les députés de la Nupes ont déposé une motion référendaire, qui sera défendue lundi prochain, (...) je mets au défi les autres partis qui se disent d'opposition d'adopter cette motion".

"M. Macron et Mme Borne sont les obstacles à ce que le peuple français puisse s'exprimer"

Pour l'ex-député des Bouches-du-Rhône, "le seul obstacle porte un nom, c'est M. Macron, Mme Elisabeth Borne, sans ces deux là, tout se passerait tranquillement".