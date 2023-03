Réforme des retraites : malgré les pertes financières, les grévistes gardent la motivation

Moins 300 euros. C'est la note un peu salée que laisse sur chaque bulletin de paye mensuel la lutte contre la réforme des retraites chez Dassault à Mérignac. Malgré de nombreuses mesures pour limiter l'impact financier, les jours de grèves laissent forcément une trace. Mais pour les grévistes, ce n'est pas un problème. Sébastien travaille depuis 24 ans chez le constructeur aéronautique, il a participé à toutes les manifestations et pour lui : "c'est un pari sur l'avenir, il vaut mieux perdre un peu maintenant pour gagner beaucoup dans le futur ".

Des restrictions au quotidien

"Forcément, on fait plus attention pour la nourriture, les sorties ciné, c'est moins souvent" continue Sébastien. Mais pour tous, c'est un mal nécessaire. Yoan lui travaille au service entretien, il ne compte pas l'argent que les jours de débrayage lui font perdre : "moi, ce sont les années de travail en plus que je calcule". Un peu d'efforts, aucun problème donc pour lui et malgré la durée de la mobilisation, il continuera à manifester : "Aller à Bordeaux les après-midi ? Aucun soucis, je continuerai de le faire tant que c'est nécessaire".

Les syndicats s'organisent

Chez Dassault Aviation, tous les différents syndicats travaillent ensemble pour aider les mobilisés à limiter les pertes. Chaque jour de manifestation comme ce mardi 28 mars, un bus est prévu et part de 11h depuis l'entreprise à Mérignac pour aller à Bordeaux. L'avantage ? Les salariés viennent travailler de 7h30 à 11h. "Notre objectif, c'est qu'ils perdent le moins d'argent possible" justifie le délégué syndical pour la CGT Romain Fougerolles.

Enfin en plus de la réforme, des retraites des négociations salariales sont en cours. L'an dernier, les grévistes avaient bloqué les sites de Mérignac et Martignas-sur-Jalles 4 mois. Pour cette année, avec la réforme des retraites, les syndicats-là aussi se sont organisés pour limiter l'impact sur les salaires. Romain Fougerolles explique : " Entre 9h et 10h30 chaque salarié à le droit à 15 minutes de pause, ils peuvent les utiliser pour venir nous voir et discuter de cette négociation de salaires". Une réponse de la direction est attendue sur ce sujet avant la fin du mois de mars.

Concernant la réforme des retraites, ce mardi 28 mars, 3 mobilisations sont prévues en Gironde. Une à Bordeaux à partir de 12h, une à Saint-André-de-Cubzac à 17h et une à Libourne à 17h30.