Réforme des retraites : manifestation de lycéens à Crest

"Chômage, immigration, climat, retraites, Macron? Mauvaise solution". Voilà ce qu'on peut lire sur une pancarte posée devant le lycée Armorin ce vendredi. Dès ce vendredi 7h30 et jusqu'à 14h, un groupe de lycéens a voulu se faire entendre. Ils étaient une quarantaine au plus fort du rassemblement et ils n'ont pas empêché les autres élèves d'aller en cours.

Sur place, équipés d'un barbecue et d'une enceinte, ils disent leur ras-le-bol du gouvernement : "On veut être entendu en tant que jeune de 16 ans. On n'a pas le droit de vote mais on a une conscience politique", rappelle l'un d'entre eux.

La façade du lycée Armorin de Crest © Radio France - Cloé Geffroy

Contre la réforme des retraites

Ces lycéens s'opposent à l'inaction climatique, au Service national universel (SNU) obligatoire, mais aussi à la réforme des retraites. Même s'ils ne sont pas directement concernés par cette réforme, ils soutiennent les adultes touchés. C'est le cas d'Arthur, qui voit sa mère, menuisière, travailler dur : "Elle travaille avec ses mains, c'est physique. Je m'inquiète un peu, j'aimerais bien l'aider. Soit on rend le travail agréable, soit on fait en sorte d'avoir une retraite plus longue".