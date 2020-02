Réforme des retraites : manifestation interprofessionnelle sous haute surveillance jeudi à Paris

Plusieurs organisations syndicales ont appelé à manifester contre la réforme des retraites jeudi à Paris de la place du 18 juin (6e) à la place d'Italie (13e). La préfecture de police a fait savoir mercredi qu'elle mobilisait "des moyens humains et matériels significatifs" pour sécuriser le cortège.

Le dispositif de la préfecture de police sera important jeudi à Paris pour assurer la sécurité de ceux qui vont manifester contre la réforme des retraites mais aussi pour prévenir des violences et des dégradations tout au long du parcours. La préfecture indique qu'elle va mobiliser "des moyens humains et matériels significatifs".

Le départ de la manifestation interprofessionnelle est prévu à 13h30 place du 18 juin (6e). L'arrivée et la dispersion doivent avoir lieu à 19h00 place d'Italie (13e).

Une manifestation sous haute surveillance

La sécurité des sites institutionnels et emblématiques de la capitale sera renforcée. Des brigades d'intervention rapide sont prévues. En ligne de mire : les groupes de casseurs et les cortèges non déclarés.

Les commerces situés sur le parcours sont incités à "prendre leurs précautions pour éviter tout risque de dégradation".

La préfecture de police de Paris signale aussi qu'un arrêté a été pris pour interdire tout rassemblement cortège et manifestation se revendiquant des "Gilets jaunes" place Charles-de-Gaulle-Etoile, sur les Champs-Elysées et dans tout le quartier. Le quartier de la cathédrale Notre-Dame est aussi interdit.

Le communiqué de la Préfecture de police