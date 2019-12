Réforme des retraites : même le samedi mobilisation à Chambéry

Chambéry, France

Même le samedi, on continue de se mobiliser à Chambéry. Près de 500 personnes se sont donné rendez-vous devant la préfecture, avant ensuite de déambuler dans les rues de la ville et rejoindre l'avenue des Ducs de Savoie. Cheminots, enseignants, personnels hospitalier ont mené le mouvement.

Le rendez-vous était donné devant la préfecture de Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Il ne faut pas que la pression retombe" - Antoine Fatiga, représentant CGT transport

Les syndicats se mobilisent. © Radio France - Luc Chemla

On est bien sur loin des 5.000 manifestants de jeudi, mais ce n'est pas grave selon Antoine Fatiga, représentant CGT transport à Chambéry : "Il est fondamental de continuer le week-end car il ne faut pas que la pression retombe, _il y a besoin de sans cesse remettre des arguments pour tenir sur la durée_. Et puis, il faut alterner la semaine et le week-end car il y a des gens qui ne peuvent pas faire grève ou manifester la semaine, donc ces personnes nous rejoignent."

Le cortège, rue de Boigne © Radio France - Luc Chemla

L'objectif est également "de communiquer car une manifestation _c'est un lieu de débat, et cela nous permet de préparer l'action suivante_".

Le cortège ce samedi à Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Le prochain rassemblement est d'ores et déjà prévu mardi prochain. Le rendez-vous est donné à 14h devant le palais de justice de Chambéry.