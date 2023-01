Réforme des retraites : mobilisation en hausse dans le Poitou pour cette deuxième journée d'action

Entre 20 000 et 34 000 personnes ont manifesté dans la Vienne et les Deux-Sèvres ce mardi contre la réforme des retraites. C'est plus que lors de la première journée de mobilisation du 19 janvier.

Ils étaient entre 6 000 et 10 000 ce mardi à Niort pour dénoncer le projet de réforme des retraites © Radio France - Noémie Guillotin La mobilisation contre la réforme des retraites est loin de s'essouffler dans le Poitou, c'est même l'inverse. Plus de manifestants ont été comptabilisés ce mardi par rapport à la précédente journée d'action du 19 janvier. En tout, sept rassemblements étaient organisés. ⓘ Publicité Jusqu'à 15 000 manifestants à Poitiers selon les syndicats Le cortège qui a réuni le plus de monde était à Poitiers. Les syndicats évoquent 15 000 manifestants. La police parle de 8 000. En comparaison, les chiffres du 19 janvier tournaient entre 7 000 et 13 000. Il y a eu du monde également à Châtellerault avec entre 3 500 et 4 000 personnes selon les syndicats, 2 900 selon la police. Entre 300 et 450 personnes ont défilé à Montmorillon ce mardi 31 janvier © Radio France - Théo Caubel À noter qu'un troisième rassemblement était organisé dans la Vienne, à Montmorillon. Il n'y avait rien eu lors de la première journée. Le cortège est parti à 10h de la place de la victoire. 450 personnes se sont rassemblées selon les syndicats, un peu plus de 300 selon les gendarmes. Trois mille manifestants de plus dans les Deux-Sèvres Dans les Deux-Sèvres, les syndicats ont comptabilisé pas moins de 15 000 manifestants, soit 3 000 de plus par rapport à la première journée d'action. Dans le détail, ils étaient 10 000 à Niort, 2 100 à Thouars, 900 à Parthenay et 2 000 à Bressuire. Les chiffres de la préfecture confirment également cette hausse avec 6 000 comptabilisés à Niort, 1 500 à Thouars, 900 à Parthenay. Les chiffres pour Bressuire n'ont pas encore été communiqués.