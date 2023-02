Réforme des retraites : moindre mobilisation, 4 à 5 000 manifestants au Mans

Les slogans sont les mêmes, mais les vacances scolaires sont passées par là. La 5ᵉ mobilisation contre la réforme des retraites a réuni 4 à 5.000 manifestants au Mans selon l'intersyndicale, soit la plus faible participation depuis le début du mouvement. La préfecture en a compté sensiblement le même nombre. Le parcours du cortège a été également plus court, avec comme point de départ la maison des syndicats pour terminer devant la préfecture.

ⓘ Publicité

Les débats parlementaires ? "Un cirque, une catastrophe, des chicaneries..."

L'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale touche à sa fin. Les débats seront clôturés ce vendredi à minuit, alors que seulement trois articles sur vingt ont été abordés dans l'hémicycle. "Il y a beaucoup d'amendements, mais ils ne vont pas sur le fond du problème", regrette Jérémy Breton, président de l'UD72 CFE-CGC.

Le cortège de la 5eme mobilisation contre la réforme des retraites passe devant le palais de Justice du Mans. © Radio France - Louis Le Baquer

Les manifestants qui ont suivi les débats parlementaires parlent "d'une catastrophe, ce sont des combats d'égo et cela n'apporte rien à la France", raille Denis, adhérent de la CFDT. "J'ai l'impression qu'on tourne en rond et que ce sont plus des chicaneries d'enfants gâtés", critique Valère, technicien en laboratoire, le débat n'est pas là, il n'y a rien..."

Les deux autres cortèges sont également en baisse, avec autour de 210 personnes à La Flèche et 150 à La Ferté-Bernard.

Le mouvement cherche maintenant à durcir le ton. Le prochain rendez-vous est donné pour les 7 et 8 mars avec l'intention de bloquer le pays. En parallèle, le texte sera ensuite dans les mains du Sénat, à majorité de droite.