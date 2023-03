Réforme des retraites : neuf rassemblements dans le Poitou mardi 28 mars

Après le succès de la mobilisation du jeudi 23 mars, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites, ce mardi 28 mars. Dans le Poitou, au moins neuf rassemblements sont prévus ainsi que plusieurs actions de blocage.

5 cortèges dans la Vienne

Dans la Vienne, des cortèges s'élanceront le matin à Châtellerault, à Civray, à Loudun et à Montmorillon. L'après-midi, à Poitiers, le départ de la manifestation est prévu à 15h Porte de Paris. La dernière journée de mobilisation (jeudi 23 mars), avait rassemblé 20.000 personnes d'après les organisateurs , 10 000 selon les forces de l'ordre. Pour cette 10e journée de lutte, les manifestants prévoient de bloquer la Porte de Paris dès 7h du matin.

Les syndicats appellent également à des rassemblements, tours les soirs devant la préfecture de Poitiers et devant les mairies des communes. Des "actions coup de point" sont annoncées par la CGT dans la Vienne. Par ailleurs, l'incinérateur de Grand Poitiers est toujours bloqué par des grévistes.

4 rassemblements dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, une manifestation est programmée à Niort, à partir de 10h30, au départ du parc des expositions de Niort-Noron. Jusqu'à présent, les cortèges partaient de la place de la Brèche. Dès 7h, plusieurs ronds-points seront bloqués au niveau des avenus Willy-Brandt, Wellingborough et de la rue des Marais. Des cortèges devraient se former également à Thouars (11h), Bressuire (14h), et Parthenay (16h) dans la journée. Là aussi, des blocages de la CGT sont à prévoir.