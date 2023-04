Réforme des retraites : "On est déterminés", les manifestants après la décision du Conseil constitutionnel

"On est déterminés." Une formule qui revient dans la bouche de la plupart des opposants à la réforme des retraites réunis ce vendredi soir dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. À Nancy, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés après la décision du Conseil constitutionnel qui valide une grande partie de la réforme, dont le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

"On ne peut pas accepter cela"

Sous les yeux d'une quarantaine de membres des forces de l'ordre, les manifestants ont déambulé dans le centre-ville, de la place Stanislas à la place Charles III. "On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans", chantonnent les manifestants, chez qui la volonté est intacte.

"On ne peut pas accepter cela", assure Odile, gilet de la CGT sur le dos. Pour elle, la lutte doit se poursuivre. "On espère que le mouvement va s'amplifier", poursuit Isabelle. "Après peut-être qu'il va falloir passer aux extrêmes en bloquant tout le pays", ajoute Emmanuelle. Les opposants à la réforme peuvent compter sur l'unité de l'intersyndicale. "C'est notre force et au vu de la contestation sociale, c'est la moindre des choses que l'on reste unis", dit Julien Hézard, secrétaire général de la CGT en Meurthe-et-Moselle. L'intersyndicale appelle déjà à une mobilisation d'ampleur pour le 1er-Mai.