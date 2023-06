Réforme des retraites : "On ne lâche rien" dans les Pyrénées-Orientales pour la 14e journée d'action

Nous voilà arrivés à l'acte 14. Les syndicats continuent de compter, cela commence d'ailleurs à devenir difficile (sur ce chiffre, quelques divergences : compter ou pas le 1er mai par exemple). Quatorzième journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites. Discrète à ce sujet ces dernières semaines, l'intersyndicale a recommencé à tracter ces jours-ci, à Perpignan notamment. Deux objectifs : prendre le pouls de la population et battre le rappel.

Dans les Pyrénées-Orientales, trois rassemblements sont prévus. Pas de gros changement dans les PO. À Perpignan, rendez-vous est donné à 10h30 ce mardi place de Catalogne. Puis à 14h30 à Céret et Prades.

Le pouls de la population ? Il serait "bon" d'après les représentants syndicaux des Pyrénées-Orientales. "Si les Français nous disaient, "bon, stop, on passe à autre chose. Le gouvernement a gagné, on travaillera jusqu'à 64 ans". Mais ça n'est pas le cas" affirme Pierre Grousset de l'Unsa. Ils n'en veulent toujours pas. Donc notre rôle à nous, c'est de continuer de se battre pour ce que nous demandent nos adhérents et les salariés". Sur l'opération de tractage du jour, à Perpignan, avenue d'Espagne, la tendance lui donne raison.

"Pas une menace, une promesse"

Bien sûr, certains automobilistes les ignorent allègrement, accélèrent même une fois arrivés à leur hauteur. D'autres baissent la fenêtre et entament la discussion, sans pour autant être d'accord. Ce chef d'entreprise par exemple : "Il faut sauver les entreprises aussi, on est en difficulté en ce moment. Cela n'est pas aussi facile que vous le dites". La plupart des conducteurs abondent avec les syndicats : "Je suis contre, comme presque tous les Français", peut-on entendre. Ou encore : "On est d'accord, il faut se battre. Travailler, c'est une chose, mais se reposer aussi". Ce chauffeur de bus enfin : "Pour les métiers difficiles, cela n'est pas possible de faire deux ans de plus. J'espère qu'on va tous venir ce mardi, il faut tous se mobiliser, je trouve que c'est important."

Si les syndicats ont décidé de manifester de nouveau ce mardi, c'est parce que, deux jours plus tard, les députés vont examiner la proposition de loi du groupe Liot, qui prévoit d'abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Texte amputé en commission de cet article justement . "On va continuer à mobiliser, à se mobiliser, affirme Julien Berthélémy, le secrétaire général de la CGT dans le 66. "Cela n'est pas une menace, mais une promesse" rajoute Pierre Grousset.