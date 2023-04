Réforme des retraites : "on s'est bien fait avoir", les salariés de l'usine Saint-Gobain PAM résignés

La colère ne retombe pas contre la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à une nouvelle et onzième journée de mobilisation ce jeudi 6 avril. Plusieurs manifestations sont prévues en Lorraine, notamment à Nancy, Toul, Épinal, Saint-Dié et Neufchâteau. Les syndicats appellent également à la grève les salariés de l'usine sidérurgique Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Si la plupart des ouvriers sont toujours remontés contre la retraite à 64 ans, le mouvement risque de ne pas être très suivi.

"Ils s'en foutent de nous"

À la sortie de l'usine, Julien ne mâche pas ses mots. "C'est des pourris et ça restera des pourris, s'énerve-t-il. Ils ne pensent qu'à eux et qu'au pognon". Derrière lui, son collègue Frédéric acquiesce d'un signe de la tête. "On s'est bien fait avoir, on va devoir travailler encore plus longtemps, alors qu'on a des emplois très durs et très physiques", regrette-t-il.

La majorité des salariés s'estiment lésés par la réforme. "Les métiers pénibles sont les grands oubliés. À 48 ans, je suis déjà cassé, je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans, ou alors avec un déambulateur", insiste Damien. Le message a beau être répété depuis plusieurs semaines, le gouvernement ne semble pas l'entendre. "Je suis résigné, Macron ne nous laisse pas beaucoup d'espoir", déplore Thomas. "Ils s'en foutent de nous, ils font ce qu'ils veulent et nous, on subit", ajoute Olivier.

"Ça coûte cher de faire grève"

Résultat, la plupart des salariés ne répondront pas présents à l'appel à la grève du 6 avril. Face à une situation qui s'enlise, ils ne veulent plus perdre d'argent et s'endetter. "J'ai fait grève une fois, deux fois, trois fois, je ne peux plus, il faut bien remplir le frigo", raconte Sébastien. "Ça coûte cher de faire grève, quand on a le crédit de sa maison à payer, ça devient compliqué", renchérit Arnaud.

Depuis le début du mouvement, certains salariés grévistes ont déjà perdu plus de 1.100 euros. Malgré tout, les syndicats maintiennent l'appel à la grève, "dans l'idéal, ce serait bien de faire au moins une heure de grève dans la journée pour maintenir la pression sur le gouvernement", précise Julien Hézard, délégué syndical CGT à Saint-Gobain PAM.