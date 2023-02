Réforme des retraites : "on va avoir des débats de sourds", prévient la députée Nupes Christine Arrighi

Les débats ont commencé lundi à l'Assemblée Nationale concernant la réforme des retraites. Discussions électriques autour du projet gouvernemental qui prévoit un recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les députés ont repoussé une motion de rejet de l'ensemble du projet de loi, portée par les insoumis.

L'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi matin, la députée de la 9e circonscription de Haute-Garonne Nupes EELV, Christine Arrighi, se dit fermement opposée à ce report de l'âge légal : "depuis le départ on nous explique que cette réforme est juste, mais la Première ministre nous fait comprendre qu'il n'y a rien à attendre sur le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Or on y est opposés, alors si le gouvernement s'entête il va y avoir des débats de sourds."

"Qui paie le plus lourd tribut de ce report de l'âge de la retraite ? Ce sont les plus précaires, les contrats courts, les femmes qui ont souvent des carrières hachées, d'ailleurs même le ministre Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement l'a dit, mais dans l'hémicycle on ne l'entend plus."

"Il y'a d'autres moyens pour que la France évite la faillite"

Plus de 20 000 amendements (17 961 de la Nupes dont 13 000 de LFI) ont été déposés. Les retraites "c'est la réforme ou la faillite" a lancé lundi le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal, en ouverture du débat lundi.

Christine Arrighi répond : "nous avions fait dès juillet des propositions financières pour que la France ne soit pas en faillite. Le Conseil d'orientation des retraites nous explique que le déficit des retraites n'est pas sérieux et s'éteindra au fur et à mesure des années. Il y a eu des propositions pour taxer les superprofits mais ça n'a pas été retenu."

Lundi, une motion du groupe RN demandant un référendum a été rejetée. La gauche a déserté l'hémicycle pour dénoncer une "mascarade" et "un déni démocratique", car la Nupes souhaitait qu'une autre motion référendaire soit soumise au vote. Pourquoi ne pas s'entendre si les deux partis veulent un référendum sur cette question de la réforme des retraites ? "Nous ne voterons jamais des textes issus du RN. Dans ces textes il y a toujours une finalité d'exclusion des étrangers" répond Christine Arrighi.

Ce mardi soir, un meeting commun à toutes les formations de la Nupes a lieu à Toulouse à 19heures à la salle des congrès Pierre Baudis.