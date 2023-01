Réforme des retraites : opération de tractage devant les entreprises et les grands axes de Fougères

Ce mardi 31 janvier 2023 va avoir lieu la seconde grande mobilisation contre le projet de la réforme des retraites porté par le gouvernement. Il y a 15 jours, selon la police, 1,12 million de personnes ont défilé dans le pays. Pour cet acte 2, les syndicats sont sur le pont pour tracter et remobiliser les troupes avant mardi 31 janvier. À Fougères, 8 membres de la CGT ont passé plusieurs heures devant les entreprises et les grands axes de la ville pour transmettre les traditionnels tracts d'avant manifestation.

10h. Les 8 syndicalistes de la CGT à Fougères se retrouvent au local du syndicat. Pendant plusieurs minutes, ils vont décider des endroits où se placer pour attirer un maximum de monde. Rapidement, le choix de Safran et du centre-ville de Fougères sortent du lot. Concernant le grand groupe industriel et technologique français, le site de Fougères accueille plus de 1000 salariés, potentiellement 1000 grévistes. "Beaucoup de femmes travaillent chez Safran et comme elles seront beaucoup pénalisées par la réforme, c'est important de les prévenir", explique Alexis à la sortie du parking de l'entreprise.

Étonnamment, les travailleurs réagissent plutôt bien à cette opération de tractage. On peut entendre par moments des coups de klaxons, preuve du soutien apporté aux syndicats. Certains échangent quelques mots, d'autres s'arrêtent quelques minutes pour discuter de la réforme. "Il y a un vrai soutien des habitants du pays de Fougères", souligne Jocelyne. "C'est la preuve que la réforme ne passe pas".

Une mobilisation importante est donc prévue ce mardi 31 janvier à 17h30 dans le centre-ville de Fougères. Il y a 15 jours, la mobilisation contre la réforme des retraites avait rassemblé à Fougères plus de 2000 personnes selon les syndicats, 1500 personnes selon les forces de l'ordre de la ville bretonne.