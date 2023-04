Réforme des retraites : opération "péage gratuit" en cours à Saint-Selve en Gironde

Le conseil constitutionnel doit se prononcer en fin d'après-midi sur la réforme des retraites ce vendredi 14 avril 2023. Dans ce contexte, à l'initiative de la CGT Energie 33, des opposants de plusieurs organisations syndicales se mobilisent depuis 14h en Gironde, au péage de Saint-Selve sur l'A62 en direction de Bordeaux.

150 manifestants

Environ 150 manifestants, selon les syndicats, organisent une opération "péage gratuit" pour une durée indéterminée sur l'ensemble des barrières de péage. "On arrête les voitures, et on distribue des tracts" , explique Pauline Moszkowski du syndicat Sud Asso en Gironde.