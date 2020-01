Réforme des retraites : où en est la mobilisation en Champagne-Ardenne au 51e jour de grève ?

Champagne-Ardenne, France

Alors que le projet de loi de réforme des retraites promise par Emmanuel Macron est présenté en Conseil des ministres ce vendredi, les opposants appellent à une 7e journée de grèves et de manifestations. Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse) espère "une mobilisations maximale" et prévoit de "poursuivre et amplifier les actions".

A Reims (Marne), les manifestants se sont donné rendez-vous à 10 heures. Ils étaient au moins un millier à défiler dans les rues selon notre reporter sur place. C'est moins que la semaine précédente. Selon la CGT ils étaient entre 1200 et 1500.

Le rassemblement à Epernay (Marne) a débuté à 10 heures devant le lycée Stéphane Hessel.

A Charleville-Mézières (Ardennes), un rassemblement débute ce vendredi après-midi à 13 heures, le départ du cortège est prévu à 14 heures.

Le texte en devenir doit être complété lors de son examen au Parlement en fonction des résultats de la"conférence de financement", appelée à réunir les partenaires sociaux durant trois mois.