Réforme des retraites : où se mobilise-t-on ce jeudi 9 mars en Loire-Atlantique ?

Des actions qui continuent. Après deux jours de manifestations en Loire-Atlantique contre la réforme des retraites, plusieurs syndicats annoncent la poursuite des grèves dans certains secteurs.

Une journée de mobilisation de la jeunesse

Les syndicats étudiants ont voté ce mercredi 8 mars la levée du blocage de la faculté de Nantes. Elle était bloquée depuis la journée de mobilisation du 7 mars. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce jeudi pour décider ou non d'une poursuite du mouvement.

Dans les lycées, la mobilisation devrait être suivie ce jeudi également. Les syndicats prévoient une assemblée générale inter-lycées pour la ville de Nantes. Le lycée Livet, bloqué depuis ce mardi 7 mars, devrait encore l'être pour le reste de la semaine, par exemple.

Côté enseignants, les syndicats n'avancent pas de chiffres sur le nombre de potentiels grévistes. Le mouvement étant reconductible, il ne leur est pas nécessaire de se déclarer en amont. Dans un communiqué commun, "l'intersyndicale de l'éducation incite les personnels des écoles à participer au nécessaire blocage du pays contre le projet de réforme des retraites. Elle appelle donc les personnels [...] à participer aux mobilisations du 8 et du 9 mars".

Une grève qui se poursuit dans les transports

La poursuite de la grève a été votée pour ce jeudi par les cheminots. Il n'y aura qu'un Intercités sur 4 entre Nantes et Bordeaux, aucun entre Nantes et Lyon. Côté TER, seulement 1 train sur 2 ce jeudi et on pourra compter 1 TGV sur 3. Pour ce qui est des circuits scolaires à Saint-Nazaire, impossible ce jeudi matin, en raison d'un blocus du dépôt. La situation est revenue à la normale dans la matinée, selon la Stran.

Dans les airs, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) demande aux compagnies desservant l'aéroport de Nantes-Atlantique de réduire de 30% les vols jeudi 9 et vendredi 10 mars. Une réduction au départ et à l'arrivée en raison de la grève des contrôleurs aériens. La DGAC mobilise des contrôleurs d'astreintes pour assurer un service minimum. Ce sont en priorité les vols internationaux qui sont conservés et les vols intérieurs supprimés.

À Saint-Nazaire, après une journée "24 heures port mort" ce mercredi , le mouvement se poursuit pour une journée de plus jeudi 9 mars. Le trafic de bateaux sera très réduit suite à la grève des marins. Les dockers, en revanche, suspendent leur mobilisation "pour mieux la durcir la semaine prochaine", selon les syndicats.

Enfin, il ne devrait pas y avoir de perturbation particulière sur le réseau de transports en commun à Nantes et La Roche-sur-Yon. À Saint-Nazaire, le dépôt Keolis a été bloqué ce jeudi matin, aucun car scolaire n'a pu en sortir.

D'autres secteurs mobilisés

Depuis le mardi 7 mars, deux des trois sites de l'agglomération nantaise étaient bloqués. Selon la CGT, un troisième site pourrait rejoindre le mouvement ce 9 mars et jusqu'à vendredi. Ce mouvement perturbe très fortement le ramassage des déchets dans la métropole.

À Donges, la raffinerie de Total Énergie est à l'arrêt depuis le 7 mars. La grève est reconduite jusqu'à vendredi au moins, avant une nouvelle assemblée générale qui décidera de la poursuite de la mobilisation. C'est la première fois depuis 13 ans que les syndicats CGT, FO et la CFDT s'unissent dans un seul et même mouvement. Ce mercredi, aucun signe de pénurie ni aucune longue file d'attente n'ont été constatés dans une dizaine de grosses stations services de l'agglomération nantaise.

Les salariés du terminal méthanier d'Elengy à Montoire-de-Bretagne restent en grève jusqu'à mardi prochain, préviennent les syndicats.