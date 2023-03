Réforme des retraites : pas de violences à Perpignan mais "on marche sur des braises", selon Alliance Police

Entre 5.000 et 15.000 manifestants ont défilé à Perpignan pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi. Environ 1.000 personnes s'étaient également rassemblées à Prades. Depuis le début du mouvement il y a trois mois, les cortèges des Pyrénées-Orientales se déroulent le plus souvent dans le calme. "Mais il faut faire attention, nous marchons sur des braises", selon le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police 66, Franck Rovira. "On a toujours des groupuscules d'extrémistes et d'anarchistes qui se servent de la réforme des retraites pour mettre notre pays à genou."

Depuis l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement, l'ambiance dans les cortèges s'est tendue. Les forces de l'ordre ont fait face à des dégradations de mobilier urbain, des commerces pillés, des feux de poubelles, des projectiles lancés à Paris, Rennes, Nantes, Tulle ou Saint-Nazaire , avec 200 interpellations. À Perpignan, l'intersyndicale a développé un service d'ordre renforcé ; une cinquantaine de militants syndiqués , équipés de talkie-walkies, couvrent tout le parcours.

