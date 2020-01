PHOTOS - Réforme des retraites : pas question d'abandonner maintenant

La neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé plus de 4.500 manifestations à Béziers. Une mobilisation plus importante que la semaine dernière avec dans le cortège une présence plus importante du secteur privé. "C'est encourageant" assure la représentante de la CGT.

"On ne lâche rien, on continue jusqu’au retrait". C’est derrière cette banderole notamment que les opposants à la réforme des retraites ont manifesté ce vendredi matin à Béziers alors que la réforme était présentée en Conseil des ministres.

Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, 4.500 personnes ont défilé dans les rues d’après les syndicats. 2.300 selon la police. Dans le cortège, notamment de très nombreux enseignants, les cheminots, Enedis, le personnel hospitalier, les territoriaux de l'agglomération de Béziers. De plus en plus de salariés du secteur privé étaient présents comme ceux d’Auchan, Intermarché, sans compter de très nombreux gilets jaunes.

"61% des français sont favorables au retrait de la reforme. Pas question de céder maintenant".

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous devant le rond-point Polygone. Ils ont emprunté l’avenue Wilson, les allées Paul-Riquet, l’avenue du 22 août, le boulevard Mistral et l’avenue de la Liberté.

Il s’agit du neuvième rassemblement dans le Biterrois depuis le 5 décembre. "J’ai rarement vu un mouvement si solidaire" explique Patricia Barbazange, la représentante, depuis 14 ans, de l’union locale CGT à Béziers. Les manifestations, elle en a connu. Cette syndicaliste depuis son plus jeune âge, prend sa retraite dans quelques semaines. Elle est persuadée que la mobilisation ne retombera pas.

"C'est encourageant de voir autant de solidarité" assure Patricia Barbazange, la représentante de la CGT à Béziers

"Les élections municipales approchent. Le gouvernement va devoir faire attention" dit Aimé Couquet, le conseiller municipal d'opposition PCF à Béziers

Manifestation contre la réforme des retraites (Béziers) / vendredi 24 janvier 2020 © Radio France - Stéfane Pocher

Ce mercredi 29 janvier, nouvelle journée de mobilisation et de grève générale

''51 jours de gréve ça commence à faire long'' expliquent Guillaume et Laurent cheminots et grévistes depuis le 5 décembre. Mais on tient grâce à cette solidarité exceptionnelle". Dans chaque manifestation. Et à chaque fois de nouveaux visages, de nouvelles corporations. C'est encourageant disent les manifestants.

Ce n'est pas parce que la réforme est présentée en Conseil ministre qu'il faut abandonner aujourd'hui. "Les sondages nous donne raison" dit François Lefévre, le représentant du syndicat CGT ENEDIS à Béziers.

"Plus de gens nous rejoignent, et plus, nous avons envie d'aller encore plus loin'' dixit François Lefévre, le représentant du syndicat CGT ENEDIS à Béziers.

