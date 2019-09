Réforme des retraites : plus de 1.000 personnes mobilisées à Pau

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi matin : plus d'un millier de manifestants ont défilé dans les rues de Pau, ils étaient environ 400 à Tarbes, au même moment, pour marquer leur opposition à la réforme des retraites qui se prépare.

Pau, France

Après le syndicat Force Ouvrière, c'était au tour de la CGT de défiler, avec la FSU et Solidaires à ses côtés ce mardi matin dans les rues de Pau et de Tarbes. Les syndicats veulent marquer leur opposition à la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

En tête de cortège à Pau, il y avait les agents des finances publiques, en grève depuis une semaine mais aussi des enseignants, des agents de la fonction publique, des transports, et des entreprises du privé du département, dont des salariés de Turboméca, Lindt ou Total par exemple.

À 60 ans, le corps est usé. Après, tout dépend des personnes ou comment on a travaillé...

Finalement, dans ce cortège palois, il n'y avait que peu de jeunes ou d'actifs, et beaucoup de retraités, inquiets, se mettant à la place de ceux qui vont suivre, et qui devront sans doute devoir travailler plus longtemps.

"J'imagine ceux qui partiront plus tard, on ne sait même plus à quel âge..." — paroles de retraités mobilisés contre la réforme Copier