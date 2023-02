Réforme des retraites : plus de 10 000 Ligériens défilent pour le 4e jour de mobilisation

A Saint-Étienne, ce samedi 11 février, la manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé 5 300 personnes selon la police. La CGT estime qu'environ 30 000 manifestants ont battu le pavé du parvis de la gare Châteaucreux jusqu'à la place de l'Hôtel-de-ville. Des comptages toujours aussi contrastés mais que l'on peut néanmoins comparer aux précédentes journées de mobilisation.

Mardi dernier , les forces de l'ordre avaient compté 6 200 manifestants entre Centre Deux et la mairie, tandis que les syndicats revendiquaient 20 000 participants. Et lors de la deuxième journée, celle du 31 janvier, qui reste la plus fédératrice, 9 150 personnes ont défilé selon les autorités, 50 000 selon les organisateurs.

La manifestation stéphanoise est partie avec quarante-cinq minutes de décalage car des participants continuaient d'arriver. © Radio France - Emeline Rochedy

Reste que le cortège de ce samedi était impressionnant et a mis longtemps à remonter vers le centre ville. Même sentiment à Roanne où il est question de 6 000 manifestants selon la police, le double aux yeux des syndicats.

Les opposants à la réforme des retraites ont organisé cette quatrième journée de mobilisation pour élargir la contestation.

Deux rassemblements avaient aussi lieu en Haute-Loire ce samedi matin : 3 500 personnes ont ainsi défilé au Puy-en-Velay et 860 à Brioude .

Prochaine étape fixée au 7 mars : les principaux syndicats français se disent prêts à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs" si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" à la mobilisation contre la réforme des retraites.