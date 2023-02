Réforme des retraites : plus de 12.000 manifestants dans la Loire et la Haute-Loire

Des retraités, des salariés des services publics et de l'industrie, des étudiants, mais aussi des familles - vacances scolaires obliges - ont défilé mardi matin dans la Loire et la Haute-Loire contre la réforme des retraites. Pour cette troisième journée nationale de mobilisation, 6.200 personnes ont manifesté à Saint-Étienne, 3.500 à Roanne et 3.000 au Puy-en- Velay, selon les services de l'État. Lors de la précédente journée d'action, le 31 janvier, plus de 20.000 personnes avaient manifesté dans les deux départements.

ⓘ Publicité

À Saint-Étienne, le cortège, qui partait de Centre-Deux, est notamment passé devant le campus Tréfilerie, dont l'entrée principale était bloquée mardi matin par les organisations jeunesse qui appelaient à rejoindre la mobilisation. Des étudiants, ainsi que des personnels de l'université Jean-Monnet ont rejoint le cortège, en direction de la place de l'Hôtel de ville.

De nouvelles manifestations contre la réforme des retraites sont prévues samedi 11 février dans la Loire et en Haute-Loire. À Saint-Etienne, ce sera à 10 heures entre la gare de Châteaucreux et l'Hôtel de Ville, via la place Fourneyron. À Roanne, le départ est également fixé devant la gare à 10h30.