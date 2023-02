Réforme des retraites : plus de 15 000 manifestants en Sarthe, mobilisation record au Mans

"Les plus anciens nous disent qu'en 50 ans, ils n'ont jamais vu ça", s'enthousiasme Christophe Fontanié, secrétaire départemental de la CGT, au moment de faire le bilan de cette 4eme journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndical a compté 25.000 personnes au Mans, avec une place des Jacobins noire de monde. La préfecture indique 14.000 manifestants.

ⓘ Publicité

Deux bilans qui diffèrent mais positionne cette manifestation comme la plus suivie depuis le début du mouvement. Dans les trois autres cortèges du département, les syndicats revendiquent 1200 manifestants à Sablé-sur-Sarthe, 500 à La Flèche et 400 à la Ferté-Bernard. Une participation en hausse par rapport à mardi dernier.

Manifestation familiale

A la différence des trois premières mobilisations, l'intersyndical a donné un rendez-vous un samedi après-midi pour permettre au plus grand nombre de venir sans perdre une journée de salaire. Cela a également attiré un public plus familial, des parents avec leurs enfants, restés jusqu'à maintenant dans les classes d'écoles durant la semaine.

"Nous sommes tous en famille, il y a trois générations : le grand-père, le père et les petits-fils", rigole Thomas, au côté de ses deux enfants, de 7 et 10 ans, avant de poursuivre, "je leur ai dit qu'il fallait être solidaire, qu'il fallait être nombreux pour faire bouger les choses." L'ainé, Joan, explique avec ses mots pourquoi il est venu manifester : "parce qu'on a pas envie de travailler trop longtemps, on veut quand même avoir du temps pour nous."

Sa grand-mère, Nelly, le suit du regard et acquiesce : "On se dit qu'à 60 ans il faut faire encore des années supplémentaires, donc je pense que pour eux, les enfants, c'est trop important." Difficile, tout de même, pour les plus petits de se projeter vers la retraite quand ils atteignent à peine les dix ans, mais Christophe Fontanié apprécie leur présence dans le cortège : "Ils ont besoin d'avoir une perceptive et d'envisager de prendre leur retraite en bonne santé." Et le syndicaliste de rappeler que c'est cette génération qui devra assurer les pensions de retraite de demain.