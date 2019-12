VIDEO-Reforme des retraites : plus de 20 000 manifestants à Montpellier

Importante mobilisation jeudi matin dans l'Hérault contre la réforme des retraites. A Montpellier le cortège parti du Peyrou vers 10h30 a rassemblé plus de 20 000 personnes selon la préfecture qui a compté 5 500 manifestants à Béziers et 1 500 à Sète.

L'appel des syndicats à se mobiliser contre la réforme des retraites a été entendu dans l'Hérault. A Montpellier, plus de 20 000 manifestants ont défilé entre le Peyrou et l'Esplanade de l'Europe dans le quartier Antigone. A Béziers ils étaient environ 5500 et 1200 à Sète selon la préfecture. Une mobilisation équivalente à celle des manifestations de l'automne 2010 sous Sarkozy, déjà contre la réforme des retraites.

Des fonctionnaires en masse

A l'origine de la mobilisation, le futur système universel de retraites par points censé remplacer les 42 régimes existants. Un système plus lisible et plus juste selon le gouvernement. Ce n'est pas l'avis des manifestants qui redoutent plus de précarité à l'image des enseignants très nombreux dans le cortège. Ils se disent spoliés par la réforme "D'après mes calculs on va passer de 2000 euros de retraite à 1300 euros, on va tomber dans la précarité" déplore une professeur de mathématiques du collège Clémence-Royer à Montpellier. "On a pas un gros salaire, la contrepartie s'était la promesse de l'avoir toute notre vie, avec cette réforme le pacte est rompu" ajoute Hélène institutrice dans une école primaire de Montpellier. Très représentés aussi les fonctionnaires territoriaux, agents des mairies, du département ainsi que les salariés de l'hôpital en blouse blanche.

Hélène institutrice dans une école primaire de Montpellier

Les avocats aussi

Si la fonction publique constitue le gros du cortège, le secteur privé n'est pas en reste : chercheurs du groupe pharmaceutique Sanofi, salariés du groupe Nicollin ou ouvriers de Colas, l'entreprise de travaux publics en chasuble orange "La pénibilité de notre métier n'est même pas reconnue. Nous, la retraite on aimerait bien en profiter plus tôt, c'est 62 ans quand on y arrive". Remarqués aussi, les avocats dont les cotisations retraites vont passer de 14 à 28 %, ils craignent des fermetures de cabinet.

Je suis débutant, je perçois 2000 euros avant charges, si on double les cotisations retraites ce n'est plus tenable ( Yvan Martin-Gros jeune avocat au barreau de Montpellier)

Yvan Martin-Gros jeune avocat au barreau de Montpellier

Le défilé s'est déroulé dans le calme. Quelques heurts ont éclaté dans l'écusson en début d’après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. Une vingtaine de personnes ont été interpellées.

Reportage dans le cortège montpelliérain

Les avocats dans le cortège © Radio France - Sébastien Garnier