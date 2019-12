Plus de 8 000 personnes manifestent à Amiens ce mardi après-midi contre la réforme des retraites selon la police. Elles sont 20 000 selon Force Ouvrière. Une mobilisation plus forte que le 5 décembre.

Réforme des retraites : plus de 8 000 manifestants ce mardi à Amiens

Amiens, France

8 200 personnes manifestent à Amiens ce mardi après-midi contre la réforme des retraites selon la police. Force Ouvrière avance le chiffre de 20 000. Une mobilisation en hausse par rapport à la première manifestation, le 5 décembre dernier.

Dans le cortège amiénois, on retrouve des salariés du public et du privé, des étudiants de l'Université Picardie Jules Verne. Et pour la première fois depuis le début du mouvement, la CFDT est présente, à la fin du défilé.

A Abbeville, 300 manifestants se sont réunis ce mardi matin boulevard Vauban.

Chez les enseignants du premier et du second degré, on compte 18% de grévistes ce mardi dans l'académie d'Amiens. selon le rectorat d'Amiens. Au niveau national, le taux est de 24%.