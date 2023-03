Réforme des retraites : plusieurs blocages ce matin, des difficultés dans l'agglomération rouennaise

Un barrage sur les quais de Rouen a été mis en place par les dockers et portuaires du port de Rouen ce mardi matin, pour protester contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui entraîne de grosses perturbations sur la route : dès huit heures, la circulation va être très compliquée dans l'agglomération rouennaise, selon la métropole. A 7h30, l'A150 était déjà très encombrée, on roule à 30 kilomètres heures, et c'est très difficile du côté de Canteleu. Autre difficulté, du côté du Pont Flaubert : impossible de prendre la rive droite, bloquée aussi par les manifestants. La police a mis en place une déviation.

ⓘ Publicité

Autres actions menées par l'intersyndicale dans la Seine-Maritime :

La CGT de Rouen est réunie depuis 6h45 devant le Smédar, le centre de tri des déchets, à Grand-Quevilly, dans la métropole de Rouen.

Blocage des accès à la centrale nucléaire de Penly depuis 6h30.

Mobilisation aussi à Dieppe au rond-point d'Intermarché sur le port.

Hier déjà, trois pales éoliennes d'une usine sur le port, qui devaient partir pour un chantier en Picardie, ont été bloquées.

Hier déjà, trois pales éoliennes d'une usine sur le port, qui devaient partir pour un chantier en Picardie, ont été bloquées. Au Havre, blocage de la zone industrielle d'Harfleur depuis 4h.

Blocage des ports de Rouen et du Havre pour 72h, trois jours.

Dans l'Eure, un barrage filtrant au niveau du rond-point du centre Leclerc de Normanville près d'Evreux est aussi mis en place depuis 6h30.