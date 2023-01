Réforme des retraites : plusieurs centaines de personnes mobilisées contre la réforme à Mont-de-Marsan

Quelques 200 manifestations sont organisées partout en France ce jeudi 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites. C'est le cas dans les Landes à Mont-de-Marsan où les manifestants se réunissent Place des Arènes. Le cortège compte d'ores et déjà plusieurs centaines de personnes.

ⓘ Publicité

Les manifestants se regroupent place des Arènes à Mont-de-Marsan pour la première mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier 2023. © Radio France - Sarah D'hers

Le cortège s'est élancé vers 10h30 depuis la Place des Arènes. Malgré la météo capricieuse plusieurs centaines de personnes sont réunies à Mont-de-Marsan contre la réforme des retraites.

loading

Le cortège a fait une première halte Place Jean Jaurès et les représentants syndicaux prennent la parole.

Les représentants syndicaux prennent la parole depuis la Place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan. © Radio France - Sarah D'hers

Cette première journée de mobilisation entraine des perturbations dans les transports et à l'éducation nationale. Côté rails, seul 1 TGV sur 5 circule sur l'axe Atlantique, et 1 TER sur 10. Côté bus et car de nombreuses lignes sont perturbées, tout comme les transports scolaires où plus d'une centaine de liaisons sont supprimées dans les Landes. Selon les syndicats enseignants, 70 à 75% des professeurs du premier degré ont déclaré leur intention de faire grève dans les Landes, 66% au collège et 50 à 55% dans les lycées Landais. Le rectorat doit communiquer ses propres chiffres dans le courant de la journée.