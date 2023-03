Réforme des retraites : plusieurs cortèges dès ce matin en Provence

Pour la 6e journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites , les renseignements prévoient selon une source policière entre 1,1 et 1,4 million de participants dans les différents cortèges en France ce mardi. La CGT annonce au total 265 rassemblements. Au moins huit rassemblements sont annoncés en Provence , les plus importants s'élançant à 10h30 depuis le Vieux-Port de Marseille et la place de la Liberté à Toulon.

Le cortège s'élance à Marseille

Le cortège marseillais partira à 10h30 ce mardi matin du Vieux-Port. Il passera par le Mucem, la place de la Joliette pour arriver porte d'Aix. Dès 10h, des manifestants étaient déjà sur place tout comme les syndicats SNES-FSU, CGT et FO.

Les manifestants mobilisés ce mardi matin sur le Vieux-Port de Marseille © Radio France - Emilie Briffod

C'est une forte mobilisation qui est attendue ce mardi, après une baisse du nombre de manifestants lors du dernier rassemblement le 16 février, au cœur des vacances scolaires. L'intersyndicale avait dénombré 90.000 personnes contre 7.000 selon le décompte des forces de l'ordre. "Ça va être noir de monde", espère Michel, syndiqué à la CGT et qui a déjà participé à toutes les manifestations.

A Toulon, départ place de la Liberté

Ce mardi, la manifestation toulonnaise débute à 10h30, place de la Liberté. Les syndicats annoncent une manifestation qui pourrait durer avec des "actions surprises" en cours de cortège. Dans ce dernier, des salariés de l'entreprise Picard manifestent dans la rue pour la première fois, ce sixième jour de mobilisation.

Des salariés de Picard font grève pour la première fois à Toulon © Radio France - Christelle Marquès

La manifestation à Toulon s'élance de la place de la Liberté © Radio France - Christelle Marquès

Les cortèges prévus en Provence mardi matin

Marseille : rendez-vous donné à 10h30 au Vieux-Port. Le cortège passera par le Mucem, la place de la Joliette pour arriver porte d'Aix.

: rendez-vous donné à 10h30 au Vieux-Port. Le cortège passera par le Mucem, la place de la Joliette pour arriver porte d'Aix. Toulon : la manifestation débutera à 10h30, place de la Liberté.

: la manifestation débutera à 10h30, place de la Liberté. Draguignan : début de la manifestation à 10h30 devant la sous-préfecture.

: début de la manifestation à 10h30 devant la sous-préfecture. Brignoles : rendez-vous à 15h30, place Caramy.

rendez-vous à 15h30, place Caramy. Arles : rassemblement à 10h30 au kiosque à musique.

: rassemblement à 10h30 au kiosque à musique. Gap : 10h devant la préfecture.

: 10h devant la préfecture. Briançon : 14h30 devant la sous-préfecture.

: 14h30 devant la sous-préfecture. Digne-les-Bains : 14h place du général De Gaulle.

D'autres actions dès ce mardi matin, notamment dans les raffineries

En plus des cortèges, cette journée de mobilisation du 7 mars a été fortement suivie dans plusieurs autres secteurs en Provence, notamment les raffineries . Dans les Bouches-du-Rhône, le site Esso de Fos-sur-Mer est entré dans une grève reconductible dès lundi soir. Les grévistes ont été rejoints très tôt dès ce mardi matin par deux autres sites : celui de Total à la Mède et de la raffinerie de Lavéra. Selon la CGT, aucune goute de carburant ne sortira des sites tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme.

Blocage routier à Miramas, dès 5h30

Pour la première fois depuis le début du mouvement, les routiers ont également rejoint le mouvement .

En Provence, trois sites sont visés par des opérations de blocage ou des opérations escargots depuis ce mardi matin :

Le centre logistique Clésud à Miramas. Ici, le blocage a commencé aux alentours de 5h30, sous la surveillance les services de police. Des camions installés sur le rond-point ont perturbé la circulation , même si " les voitures passent ", indique à France Bleu Provence Aurélie Lapertot, syndiquée CFDT.

La plateforme logistique de Saint-Martin de Crau.

La plateforme logistique de Vitrolles, à L'Anjoly.

Ce mardi après-midi, les routiers ont prévu de se rendre à Marseille, avec des opérations escargot à l'entrée de l'autoroute nord , dans le secteur de la gare Saint-Charles, au rond-point du 26e centenaire, dans le secteur Vieux-Port - Saint-Victor, sur le boulevard d'Athènes et le Boulevard Gambetta. Les syndicats du secteur ont annoncé une grève reconductible.