Réforme des retraites : plusieurs milliers de Vauclusiens ont défilé, ce jeudi, à Avignon

Avignon, France

Des rues noires de monde, pour un jeudi noir. Ce jeudi, plusieurs milliers de Vauclusiens ont défilé dans les rues d'Avignon. Ils étaient 5.500 d'après la police, plus du double, selon les syndicats qui avaient appelé à cette journée d'action pour protester contre la réforme des retraites.

Les manifestants se sont élancés, ce jeudi, à 10h30 des Allées de l'Oulle. Le cortège était composé de nombreux salariés du privé, mais aussi du public. Étaient présents, notamment, des enseignants, des avocats, des pompiers, mais aussi des représentants du personnel hospitalier.

Des représentants du personnel hospitalier étaient notamment présents à la manifestation. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Des policiers étaient également présents dans le cortège : " D'abord, ce qui ne nous convient pas dans cette réforme, c'est que nous ne connaissons pas la valeur du point qui nous donnera des droits à la retraite. ", déplore Alain Tissot, délégué départemental du syndicat Unité SGP Police Force ouvrière. Il est également vent debout contre le possible changement du mode de calcul : "En tant que fonctionnaires, nos droits ne seront plus calculés sur les six derniers mois, mais sur l'ensemble de notre carrière, et ça, ça va nous pénaliser".

Des syndicats de police ont appelé à des fermetures symboliques des commissariats. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Engager un bras de fer

La plupart des manifestants le disent : ils sont prêt à poursuivre la grève. "Tant que le gouvernement ne décide pas d’enterrer sa réforme, on restera mobilisé", assure Sébastien, Avignonnais de 44 ans et professeur d'Histoire-Géo. "Même si ça va impacter nos finances, on veut tenir le plus longtemps possible, lâche-t-il avant d'ajouter : je suis là aussi car je veux que mes enfants aient une retraite."

Le cortège a rallié la préfecture de Vaucluse avec plusieurs prises de paroles avec, notamment, des gilets jaunes. La manifestation avignonnaise qui s'est déroulée dans le calme s'est terminée aux alentours de 13 heures.