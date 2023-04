Réforme des retraites : première manifestation à Gray mais faible mobilisation

L'intersyndicale avait décidé de délocaliser l'acte XII de la manifestation contre la réforme des retraites. De Vesoul où le préfet a interdit " toute manifestation revendicative ", ce jeudi et ce vendredi dans plusieurs rues du centre-ville, à Gray (Haute-Saône). Mais cette délocalisation ce jeudi n'a pas pu permettre aux syndicats de mobiliser massivement.

Dans les rues de Gray, 300 manifestants

"On s'y attendait. C'est vrai qu'en partant de Vesoul on pouvait s'attendre à cela", constate Nicolas, un manifestant. "C'est vrai qu'à Vesoul ces derniers temps, on avait réussi à bien mobiliser. Alors est-ce que c'est dû à la délocalisation ou est-ce que les gens n'ont juste pas décidé de bouger ?", s'interroge le vésulien d'origine.

Pour l'acte XI, les syndicats avaient compté 1.500 manifestants, 1.100 selon la police. L'acte XII à Gray a rassemblé 300 manifestants. "Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en vacances. C'est vrai que l'on attendait un peu plus de monde mais à Gray c'est une première contre la réforme des retraites. On n'a pas de point de comparaison. Mais c'est loin d'être un échec, c'est la continuité", complète Annick Didier, secrétaire départementale de la CGT.

De son côté, Patrice Lusard corrobore ces propos. "Ce n'est pas un échec du tout. Ici à Gray on voit ce qu'on voit moins à Vesoul c'est-à-dire des familles, beaucoup de jeunes aussi. On se connaît tous, on est content d'être là et la manifestation s'est déroulée dans le calme", ajoute le syndicaliste à la CGT.

Un clin d'œil à l'hôpital

Les manifestants se sont arrêtés devant l'hôpital de Gray pour faire un clin d'œil aux urgences. Le service est régulé depuis le début du mois de mars et les syndicats craignent une fermeture définitive . Mais selon nos informations, le directeur de l'Agence Régionale de Santé en réunion ce mercredi soir avec plusieurs élus notamment a promis "de pérenniser le service des urgences".