Réforme des retraites : près de 14 000 manifestants dans nos deux Charentes

Une semaine après la dernière mobilisation nationale, l'intersyndical a rappelé les manifestants à la grève contre la réforme des retraites. Dans nos deux Charentes, Angoulême a ouvert le bal, Rochefort et Saintes ont suivi et pour clôturer cette nouvelle journée de manifestations, La Rochelle. La semaine dernière, il y avait un peu plus de 25.000 manifestants dans les rues. Aujourd'hui, le mouvement s'essouffle : selon la préfecture 13.800 manifestants se sont mobilisés dans nos départements.

La mobilisation en Charente

Pour cette troisième journée de grève nationale, les manifestants charentais se sont tous rejoints à Angoulême. Le trajet du cortège n'a pas changé, départ et arrivée à la gare en passant par l'hyper centre. Selon les organisateurs, 8.000 manifestants étaient dans les rues alors que la préfecture en annonce 4.800. La semaine dernière, la manifestation était beaucoup plus suivie en Charente, 13.000 selon les syndicats.

La mobilisation en Charente-Maritime

Comme les semaines précédentes, trois villes ont accueilli les manifestants : Rochefort, Saintes et La Rochelle. A Saintes, la préfecture comptabilise 2.100 manifestants, les syndicats 2.500. A Rochefort, selon les syndicats vous étiez 3.000 manifestants, selon la préfecture 1.800. Et à La Rochelle, la préfecture a annoncé 5.100 manifestants. En Charente-Maritime, la tendance est la même : il y a beaucoup moins de manifestants que lors des deux dernières journées de grève. En revanche, l'ambiance est la même, les manifestations se déroulent dans le calme.

L'intersyndical a prévu une quatrième journée de grève : le samedi 11 février. Deux manifestations en une semaine contre la réforme des retraites, c'est surtout pour permettre à ceux qui travaillent le mardi, de manifester le samedi.