Réforme des retraites : prochaine manifestation à Avignon le 13 avril avec un nouveau tracé

Les syndicats de Vaucluse appellent à une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. "Comme partout en France, l’intersyndicale départementale reste déterminée à obtenir le retrait de la « réforme » des retraites", indiquent les syndicats vauclusiens dans un communiqué commun après une réunion ce vendredi matin.

Le cortège prévu le 13 avril empruntera un nouveau tracé. Le départ est fixé à 10 heures devant la préfecture et rejoindra le Palais des papes via la Gare (d'Avignon Centre. La dernière manifestation, ce jeudi 6 avril, avait réuni 20.000 personnes selon les syndicats, et 3.200 selon la préfecture.