Réforme des retraites : que va t-il se passer ce mardi dans le Loiret pour la 10ème journée d'action ?

Transports

- A la SNCF, le trafic sera fortement perturbé ce mardi avec en moyenne sur la France : 3 TVG sur 5 en circulation mais seulement 1 Ter sur 2 et 1 Intercités sur 4. Sur la liaison Orléans/ Paris, il n'y aura que 8 allers/retours sur la journée. Et attention, le matin, on compte seulement 4 trains pour la capitale entre 6H00 et 7H58, dont deux au départ des Aubrais

- Sur le réseau TAO, le réseau de transport en commun de la métropole d'Orléans, les perturbations sont limitées. Il y aura un tram toutes les 7 à 8 minutes sur les lignes A et B. Sur les lignes de bus les plus fréquentées, 1,2,3 et 4, il faudra compter un bus toutes les 12 à 20 minutes, soit un peu plus d'attente qu'en temps normal.

Education Nationale

Dans les écoles maternelles et primaires du Loiret, le Snuipp/FSU avance le chiffre de 30% d'enseignants en grève ce mardi. C'est la même chose qu'au niveau national et c'est en recul par rapport à la semaine dernière. " C'est clair que ça commence à tirer sur le porte-monnaie" confie Bruno Chirouse, secrétaire départemental de la FSU. Une seule école devrait rester fermée ce mardi, l'école François Miterrand de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Eboueurs de la Métropole d'Orléans

Ils ont entamé leur grève le lundi 20 mars et poursuivent ce mardi encore. Les éboueurs de la métropole d'Orléans restent mobilisés contre la réforme des retraites. La direction parle de 30% de grévistes, un chiffre que conteste la CGT. Ce lundi, 9 camions-bennes sur 23 seulement sont sortis pour le ramassage. Les grévistes continuent également d'occuper le rond-point situé devant l'UTOM, l'usine de traitements des déchets de Saran.

5 défilés sur le Loiret

Enfin, on ne change pas de formule du côté des syndicats du Loiret. Comme lors des 9 précédentes mobilisations, 5 manifestations sont organisées ce mardi matin dans le Loiret. A Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers et Beaugency. A Orléans, où l'on a compté encore + de 10.000 personnes jeudi dernier, le départ sera donné à 10H00 devant la Cathédrale.