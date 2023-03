Réforme des retraites : quelle stratégie les lycéens et les étudiants de Tours vont-ils adopter désormais ?

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Après l'usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, l'intersyndicale d'Indre-et-Loire maintient la pression avec plusieurs mobilisations prévues jusqu'à jeudi. Des manifestations soutenues par la jeunesse tourangelle, qui promet de ne pas lâcher. Mais quelle latitude a-t-elle ?

Le blocage du lycée Balzac à Tours, ce vendredi 17 mars, par une cinquantaine d'élèves n'aura tenu qu'une matinée, la police ayant décidé de siffler la fin de la récréation aux alentours de midi. Et il n'est pas assuré qu'il soit reconduit pour le début de semaine prochaine, à l'approche des épreuves du bac ce lundi et mardi, les Terminales vont réduire un peu la voilure.

Le lycée Balzac de Tours a été bloqué ce vendredi matin par une cinquantaine d'élèves. © Radio France - Adrien Bossard

"On ne peut pas faire n'importe quoi non plus ! C'est notre avenir qui se joue aussi avec le bac. Lundi et mardi, je pense qu'il n'y aura rien, en tout cas, je l'espère même si je suis contre cette réforme des retraites", assure une lycéenne de Balzac qui, elle, est allée en cours ce vendredi. Revendication visiblement entendue. "On n'appelle pas au blocage des lycées lundi, car ce serait contre-productif, assure Tristan Neveux, le responsable fédéral de la voie lycéenne en Indre-et-Loire. Par contre, si les professeurs font des actions et bloquent les épreuves, on sera très content d'être là en soutien." Justement, les syndicats enseignants à Tours et à Chinon ont voté pour la grève de la surveillance des épreuves.

"Maintenant, tout peut arriver"

À la fac des Tanneurs, en revanche, les portes seront toujours fermées lundi. Le blocus a été reconduit pour la quatrième fois d'affilée. Zoé, en première année de lettres modernes, sent une montée en puissance. "On le voit lors des assemblées générales. Au début, on était un peu plus de 100 et jeudi soir, par exemple, on était 300." L'effet 49.3, selon elle. "Ça a choqué tout le monde, c'est un bras d'honneur à la démocratie. Emmanuel Macron nous dit en gros : 'Fermez-la, j'ai décidé, point barre.'"

Cette colère s'exprime, pour l'instant, de manière pacifique. Pour l'instant. "On se faisait la réflexion avec d'autres étudiants, en voyant les violences à Rennes, Nantes ou Paris, que ça ne servait à rien, poursuit Zoé. Ici, à Tours, ça a été toujours été calme et c'est tant mieux. Mais maintenant, tout peut arriver. L'autre jour, à la manifestation, j'ai vu une pancarte qui disait que ce serait la dernière non-violente. J'ai peur que ce soit effectivement le cas et que ça ne tarde pas à partir en cacahuète, malheureusement. Et puis, si c'est la seule façon de changer les choses..."