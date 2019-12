Réforme des retraites : quelles perturbations dans la Loire et la Haute-Loire ce mardi 10 décembre ?

A l'appel d'une intersyndicale, à laquelle ne s'est pas jointe la CFDT, ce mardi 10 décembre devrait être une nouvelle fois symbolique de la mobilisation générale contre la réforme des retraites.

Trafic ferroviaire très perturbé

Ce sera une nouvelle journée noire sur les rails avec en moyenne 1 TER sur 8 assuré. Sur l'axe le plus important, entre Saint-Étienne et Lyon, seulement 6 allers-retours sont confirmés : 3 le matin et 3 le soir. Les abords des gares de Saint-Etienne Chateaucreux seront perturbés puisque c'est de là que partira le cortège de la manifestation en milieu de matinée. La circulation des tramways et des bus devraient être perturbées par le cortège.

Des classes fermées...

Les établissement qui garderont portes closes seront moins nombreux que le jeudi 5 décembre dernier mais il faut tout de même compter sur de nombreux professeurs absents. Dans la Loire, un enseignant sur quatre devrait être en grève ce mardi, dans 55 écoles du département.

... et des cantines aussi

Les services des établissements scolaires et des crèches peuvent également être perturbés, notamment à Saint-Étienne. Un seul conseil, se rapprocher, si ce n'est déjà fait, de la direction de l’établissement.