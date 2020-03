Réforme des retraites : quelques milliers de manifestants à Paris et en région contre l'utilisation du 49-3

Manifestation à l'appel de la CGT contre la réforme des retraites et le 49.3 à Marseille.

Le cortège était clairsemé à Paris ce mardi pour la mobilisation à l'appel de l'intersyndicale formée par la CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse. Quelques milliers de manifestants ont répondu présent dans la capitale pour la manifestation contre l'utilisation du 49-3 par le gouvernement à l'Assemblée pour la réforme des retraites. Des échauffourées ont éclaté place de la Madeleine, lieu de fin de rassemblement.

L'intersyndicale avait programmé une journée d'action le 31 mars mais a décidé en urgence d'une autre manifestation ce mardi pour réagir à l'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter le texte sans vote, sauf s'il est renversé par une motion de censure.

"Tout le monde a été pris de court samedi lorsqu'on a découvert par hasard, subrepticement, cette décision absolument incompréhensible. L'appel au 31 mars demeure mais on n'aurait pas pu rester l'arme au pied dans ce contexte", a commenté Yves Veyrier (FO). "Avant le 31 mars, il va falloir continuer à faire des actions (...). Il y a une colère très grande et un sentiment d'impuissance chez les salariés, un sentiment de mépris très grand, de déni de démocratie", a jugé Benoît Teste (FSU).

D'autres défilés ont eu lieu en région. Plusieurs centaines de personnes ont aussi défilé à Limoges ce mardi matin. Certains manifestants portaient ironiquement des masques chirurgicaux censés protéger du 49-3. Ils étaient plus 300 devant la préfecture de Bordeaux. À Lille, quelque 400 personnes, selon l'AFP, se sont rassemblées dans le centre-ville.

"Pour une question aussi essentielle, on pouvait imaginer quatre mois de discussions ! Il n'y a rien qui justifie cet empressement", a dénoncé Gérard, 60 ans, cadre au conseil régional des Hauts-de-France. À Rennes, 80 avocats (sur les 900 que compte le barreau) ont défilé dans les rues du centre-ville à l'occasion d'une "marche funèbre", en portant un cercueil et une couronne "À notre justice bien-aimée". "Si la réforme des retraites passe, les avocats qui font la justice du quotidien, mettront la clé sous la porte", a prévenu Me Hélène Laudic-Baron, bâtonnière de Rennes.