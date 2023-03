Réforme des retraites : "Qui sème le 49.3 récolte la colère" prévient la CFDT de Haute-Vienne

Une nouvelle manifestation a eu lieu ce vendredi à 14h à Limoges . Après le r assemblement spontané la veille au soir au son des casseroles et des sifflets, la colère monte dans les rangs des opposants à la réforme des retraites. En Limousin, ils dénoncent un déni de démocratie face au 49.3 dégainé ce jeudi par le gouvernement pour faire passer le texte.

"C'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase" expliquait ce matin sur France Bleu Limousin Arnaud Raffier, le secrétaire général de la CGT en Haute-Vienne , qui appelle à la grève reconductible. "Il y a beaucoup de colère sociale, les gens sont à bout et en ont marre d'être pris pour des cons et il y a forcément des tensions" rajoute t-il.

Jean-Paul Parot, de la CFDT Métallurgie en Limousin ne dit pas autre chose : "C'est la gueule de bois et la colère de la part des salariés qui n'ont pas été entendus malgré des mobilisations apaisées." C'est vrai que jusqu'à présent les mouvements ont été très calmes, les manifestations paisibles et populaires mais aujourd'hui, le responsable syndical pense qu'il faut monter d'un cran dans la radicalisation, "on a canalisé la colère pour éviter une dérive, qui aurait apporté une impopularité au mouvement. Mais, l'attitude du gouvernement va amener des actions plus radicales que l'on peut regretter, mais à un moment donné qui sème le 49.3 récolte la colère."

De son côté la CGT compte amplifier le mouvement, en étant "sur des formes un peu plus dures, et notamment mettre les entreprises en grève pour enfin être entendu."

La question des motions de censure

Lundi, plusieurs motions de censure devraient être soumises au débat puis au vote des députés. Du résultat dépendra l'avenir du gouvernement. Joint par France Bleu Limousin, le député LR de la Corrèze, Francis Dubois indique qu'il ne votera ni pour une motion RN, ni pour une motion de la Nupes, "je ne souhaite ni pas une révolution, mais une démocratie apaisée". Quant à la motion du groupe Liot ? "Tant que je n'ai pas vu les co-signataires, je n'appuierai rien du groupe LFI" martèle l'élu corrézien.

"On n'en est plus là, on n'est plus dans un petit combat politique RN, LFI, etc" répond Arnaud Raffier, interrogé sur cette question, "chacun fait ce qu'il veut, mais on en est à faire reculer le gouvernement. Il faut que les députés prennent leur rôle en main".