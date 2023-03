Reforme des retraites : rangs clairsemés mais déterminés à Bordeaux

Près de cinq fois moins de manifestants que mardi où la mobilisation bordelaise avait battu des records . Cette 7ème journée de mobilisation contre la retraite à 64 ans est celle qui a attiré le moins de monde depuis le début de la fronde.

La pluie continue n'est pas étrangère à cette désaffection. La répétition des appels à manifester non plus. Ceux qui ont battu le pavé ont rappelé leur détermination.

"J'ai un papa qui a été obligé de rallonger son temps de travail de quelques années, confie Nathalie, et il a juste eu le temps d'avoir un cancer et de mourir après. Il aurait eu quelques années supplémentaires, ça aurait été chouette. 64 ans, pour pleind e personnes qui sont usées, c'est trop."

"C'est un vieux président qui refait les mêmes erreurs"

Le projet, examiné en ce moment au Sénat, ne passe pas dans le défilé girondin. L'attitude du gouvernement et celle du chef de l'Etat non plus.

"J'ai encore espoir, veut croire Delphine qui travaille dans la fonction publique. J'espère que toutes les professions qui en ont la possibilité de bloquer le pays pour qu'il comprenne. Ca fait mal au cœur parce qu'on a une économie à tenir. Mais il faut absolument que nos voix soient entendues."

"On est dans un pays démocratique et là on a un vrai problème avec un gouvernement trop brutal, renchérit Franck, capuche sur la tête et pancarte à la main. Ce qui est inquiétant c'est que c'était un jeune président qui devait rendre un nouvel espoir. En fait c'est un vieux président qui refait les mêmes erreurs et reprend la politique libérable et comptable."

Les manifestants ont parfois le sentiment de se battre contre des moulins à vent mais réclament que l'intersyndicale soit reçue par Emmanuel Macron. Et assurent qu'ils seront à nouveau là le 15 mars pour une nouvelle journée de mobilisation.

"On n'a pas de résignation quand on croit aux idées qu'on porte, explique Nathalie. Le dialogue est bloqué par ce que les gens d'en haut ne veulent pas prendre conscience de la pénibilité des gens d'en bas. Autour de moi, des gens me disent ne plus avoir assez pour se nourrir. Ca craque de partout.".