Réforme des retraites : rapport remis jeudi, ce que doit contenir le texte

Après 18 mois de concertations et de consultation citoyenne, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, remet ce jeudi ses préconisations au Premier Ministre. Le projet de loi est attendu sur la table du Conseil des ministres à l'automne. Les grandes lignes du rapport sont déjà connues, même si des zones d'ombre subsistent. France Bleu fait le point.

Les pistes envisagées pour la future réforme des retraites. © Visactu - Visactu

Un système par points financé par tous les travailleurs

Le futur régime de retraites, par points, remplacera les 42 régimes actuels. Il tiendra compte de l'intégralité de la carrière des actifs, et non plus des 25 meilleures années comme aujourd'hui dans le privée, ou des six derniers mois, comme dans le public. Selon l'Institut des Politiques publiques, ce système bénéficierait aux plus bas salaires et aux femmes.

Ce régime sera financé par tous les travailleurs qu'ils soient salariés du public ou du privé, et concernera les générations nées à partir de 1963. Il garantira pour tous les assurés la prise en compte de leurs revenus d'activité dans la limite de 120.000 euros brut annuels.

Il sera mis en place dès 2025 mais permettra de conserver les droits déjà acquis, a assuré le Haut commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye. Les droits, que les actifs auront accumulés d'ici là, seront convertis en points et s'ajouteront à ceux qui seront gagnés tout au long de la carrière. Les points accumulés, qui permettront de calculer le montant de la retraite, seront enregistrés dans un compte unique. "Chaque jour travaillé dans sa vie sera pris en compte".

"Ce n'est pas une réforme, c'est un projet de société. [...] Chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous." - Jean-Paul Delevoye

Quel mode de calcul ?

Conformément à la promesse d'Emmanuel Macron, il s'agira d'un système "par répartition" c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui financeront par leurs cotisations les pensions des retraités d'aujourd'hui. Les règles de calcul des droits et les mécanismes de solidarité "seront les mêmes pour tous".

Le taux de cotisation sera proche de la situation actuelle, soit de l'ordre de 28% pour les assurés et leurs employeurs, qu'ils soient publics ou privés.

Les primes des fonctionnaires civils et militaires et des salariés des régimes spéciaux seront prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.

Le système universel permettra de prendre en compte les spécificités de certaines situations (carrières longues, métiers pénibles ou dangereux, handicap) et les travailleurs indépendants bénéficieront d'un régime de cotisation adapté.

L'âge de départ à la retraite toujours fixé à 62 ans

En juin dernier, le Premier ministre a réaffirmé le maintien de l'âge légal à 62 ans. Mais un "âge d'équilibre" sera défini en dessous duquel s'appliquera une décote et au-delà une surcote pour les pensions, de 3% à 5% par année. Le but est de nous inciter à travailler plus longtemps.

En gros, si on part avant cet âge d'équilibre fixé à 64 ans, on ne devrait pas toucher l'intégralité de notre pension. A 64 ans, on pourrait percevoir la somme prévue. Et si on continue de travailler quelques années, on gagnerait davantage.

L'exécutif a aussi confirmé que la réforme ne touchera pas aux pensions de réversion et au minimum de pension pour les bas salaires et les carrières hachées (les Français ayant travaillé toute leur vie à temps partiel par exemple). Idem pour "les interruptions d'activité" comme le chômage, l'invalidité, la maladie ou la maternité, pour lesquelles des points seront accordés. La réforme changera en revanche les droits familiaux, avec une bonification "pour chaque enfant, dès le premier enfant" et non plus à partir du troisième.

"L’intérêt de l’équilibre du système est que vous partiez de préférence à 63 ans, 64 ans, d’où les idées de surcote et de décote" - Jean-Paul Delevoye

Ce qu'il reste à négocier

Beaucoup d'aspects de la réforme restent à négocier, notamment la transition entre les 42 régimes de retraite actuels et le futur système "universel". Elle sera "progressive" et ne concernera ni les retraités actuels, ni "ceux qui seront à moins de cinq ans de l'âge de départ au moment de l'adoption de la loi", selon Jean-Paul Delevoye.

Le projet de loi devrait être examiner au Parlement l'an prochain. Un délai nécessaire pour déminer des dossiers sensibles, comme la prise en compte des primes des fonctionnaires, des carrières longues, ou encore le sort des dizaines de milliards d'euros de réserves financières des régimes complémentaires appelés à disparaître.

Les syndicats prêts à se mobiliser

Pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, "les précaires, les intérimaires, qui n'auront pas une carrière complète" seront les "principales victimes de cette réforme". Selon le leader syndical, dire que l'âge de départ à la retraite restera à 62 ans est un leurre : "_C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles_, c'est nous dire 'on ne change rien mais si vous voulez manger avec votre pension de retraite, il va falloir travailler deux ans de plus'".

"On est encore dans du flou artistique complet", s'agace Philippe Pihet, chargé du dossier des retraites au sein de FO. Les deux syndicats ont d'ailleurs déjà prévu des mobilisations à la rentrée.

Les chiffres clés de la retraite en France © Visactu - Visactu

Les Français divisés

Selon un sondage Elabe pour Les Échos, Radio Classique et l’Institut Montaigne, les Français sont 47% à être opposés à cette réforme des retraites, quand 27% y sont favorables. 25% des sondés ne sont ni favorables ni opposés.