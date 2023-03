Réforme des retraites : répétition générale pour la Nupes à Muret avant le 7 mars

Les débuts sont timides. Le député de la 7e circonscription de Haute-Garonne, Christophe Bex, plein d'entrain, peine à entraîner le public avec lui. Il lance un slogan : "La retraite, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour…" La foule réplique, doucement : "La garder". "C'est mou du genou, plaisante gentiment l'élu. Si le 7 mars vous descendez ainsi dans la rue, on est morts". Ce vendredi soir, Christophe Bex et quatre autres députés, venus des quatre coins de la France, Côtes-d'Armor, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, se tenaient à ses côtés dans une salle municipale de Muret (Haute-Garonne) pour une sorte de meeting pré 7 mars, jour de blocage du pays.

Le public ne le montre pas forcément pourtant tous croient en la victoire, c'est-à-dire, le retrait du texte si contesté. Assis dans la foule, ce sympathisant l'affirme : "Bien sûr que j'y crois, sinon je ne serais pas là. De toute façon, les seuls combats qu'on est sûrs de perdre, ce sont ceux que l'on ne mène pas. Il faut y aller" conclut-il.

"Ne méprisez pas le peuple"

La star de la soirée c'est bien sûr Alexis Corbière, figure de proue de La France Insoumise et député en Seine-Saint-Denis. Il a d'ailleurs de quoi galvaniser la foule : "Les travailleurs sont tout. Chauffeurs de bus, femmes de ménage etc. Mardi, quand tout va s'arrêter, on va se rendre compte qu'ils sont tout, ils ont donc droit à tout. En face, toute une série de gens prétendument puissants vont apparaître dans leur nudité. Et ne sont rien. Retirer le texte, cela peut donc être une leçon civique. Ne méprisez pas le peuple" conseille l'Insoumis.

Le public, toujours sur la retenue, entonne quand même quelques chants, comme l'hymne des femmes. Femmes comme hommes, tous assurent qu'ils seront dans la rue le 7 mars. Certains ont d'ailleurs été à chaque manifestation depuis le début de la mobilisation. Pas tous. Parfois pour des raisons financières. Sur une table posée au fond de la salle, une urne avec écrit dessus "Caisse de grève". Annick, fervente militante veille : "Nous en faisons à chaque fois. Nous récoltons jusqu'à 6 000 euros. Les gens donnent, et beaucoup" affirme-t-elle. Ils économisent peut-être plus leur voix que leur porte-monnaie.